Тула станет «Новогодней столицей» России в 2019 году

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Тула станет «Новогодней столицей» России на рубеже 2018 и 2019 годов, сообщает пресс-служба Комитета Тульской области по туризму.

В течение месяца — с 7 декабря 2018-го и до 7 января будущего года — в городе будут проходить разные праздничные мероприятия, организованы десятки тематических зон и площадок («Новогодняя резиденция Левши», «Гостиная Деда Мороза»), ярмарки местных мастеров, фестиваль новогодних сказок и многие другие.

Для туристов каждый день в центре города будет работать Штаб по приему гостей. Здесь можно узнать информацию о достопримечательностях, основных площадках, мероприятиях и др.

Узнать более подробную информацию о проекте можно по телефону: 8 (800) 301-71-71 и на сайте проекта www.tulanewyear.ru.

Конкурс новогодних столиц в стране проходит с 2012 года при поддержке Минкультуры России.

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