Фермеры и сельхозпроизводители Елабуги на ярмарках реализовали продукции на 13 млн рублей

(Елабуга, 5 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге завершился сезон сельхозярмарок. Торговые площадки работали возле ТЦ «Мираж» (4-ый микрорайон), Старого рынка (историческая часть города) и несколько ярмарок прошли на территории новой автостанции (ул. Чапаева).

Всего было проведено 12 ярмарок, где реализовали продукции на 13 млн рублей, сообщают в Управлении сельского хозяйства. Так, горожане запаслись овощами на общую сумму в 3 млн рублей. К примеру, было продано свыше 150 т картофеля и 46 т лука. Мяса фермеры и сельхозпроизводители реализовали на 7 млн рублей. Это около 27 т мясной продукции. Зерновые культуры можно было купить на территории Старого рынка. Всего реализовано свыше 225 т зерна.



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