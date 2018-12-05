УФСИН по РТ заработало более 18 млн рублей на продаже продуктов питания в другие регионы

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Татарстану с начала года выручило более 18 млн рублей с продажи продуктов питания другим территориальным органам службы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник сельскохозяйственного отдела УФСИН по Татарстану Ильфат Замалеев.

Всего с начала года осужденные Татарстана произвели продукцию на 500 млн рублей. В 2017 году этот показатель составлял 896 млн рублей, в работах было задействовано более 3 тыс. человек.

«Продукты идут на питание спецконтингента — на собственные нужды, — сказал Замалеев. — Всё в проектах, всё в переговорах, расширение предусмотрено, модернизация производства в первую очередь. По продуктам питания мы реализуем продукцию в другие территориальные органы на более чем 18 млн рублей».

Речь идет об овощах, соленостях, со следующего года планируется начать изготовление киселей.

При этом более 50 процентов в производстве УФСИН по РТ занимают металлические изделия, продукты питания — 25 процентов, швейные изделия — не более 10 процентов, остальное приходится на деревообработку.

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