В Иннополисе откроется филиал скорой помощи Казани

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Иннополисе откроется филиал станции скорой медицинской помощи Казани. Об этом во время разговора с мэром города заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Мы хотели бы на 2019 год изменить стратегию с учетом того, что это город будущего и население увеличится. С 2019 года решение принято – открываем филиал станции скорой медицинской помощи на территории Иннополиса. Это будет их филиал. Будет принято решение по первичному оказанию помощи жителям города. Я думаю, это будет не 21 поликлиника, а 7-ая городская клиническая больница», – объявил Марат Садыков.

По словам министра, медицинская помощь детскому населению будет оказываться в Детской республиканской клинической больнице Казани.

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