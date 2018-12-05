Предпринимателей из Челнов обучат эффективно распределять ресурсы на бесплатном семинаре

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Набережночелнинские предприниматели смогут научиться эффективному распределению ключевых ресурсов — денег, времени и сил. Новым приемам ведения собственного дела их обучат авторитетные отраслевые эксперты на бесплатном семинаре «Эффективный предприниматель — 2019».

«Во встрече с бизнесменами Автограда примут участие соавтор стандартов управления группы компаний „Связной“ Татьяна Капитальная, предприниматель и сертифицированный тренер „Корпорации МСП“ Дмитрий Долгов и другие спикеры», — отметили организаторы семинара.

Мероприятие пройдет 7 декабря в IT-парке Набережных Челнов в рамках «Проверенного бизнеса» — совместного проекта Минэкономики РТ и республиканской прокуратуры.

Интернет-ресурс «Проверенный бизнес» provbiz.ru заработал в январе 2018 года. На портале можно найти сгруппированные памятки о самых распространенных нарушениях предпринимателей. Кроме того, в новостном блоке сайта всегда есть свежая информация о предстоящих мероприятиях надзорных органов и обновлениях действующего законодательства.

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