Казанская консерватория организует концерт к юбилею народной артистки РФ Ирины Бочковой

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 6 декабря, в Большом концертном зале им. С. Сайдашева состоится концерт к юбилею народной артистки России, профессора Московской и Казанской консерваторий Ирины Бочковой. Во время бенефиса легенда отечественной скрипичной школы выступит лично, сообщает пресс-служба консерватории.

На концерте вместе с Ириной Бочковой на сцену выйдут лауреаты международных конкурсов, воспитанники ее класса: студент Московской консерватории Руслан Турунтаев и учащийся Центральной музыкальной школы при консерватории Султан Рахматуллин. В программе также примут участие доценты Казанской консерватории скрипачка Анна Мишарина и пианистка Ольга Пятницкая.

Для справки.

Воспитанница Московской консерватории, Ирина Бочкова практически сразу после выпуска начала преподавать в родном вузе, годами позже – в Музыкальном училище при Московской консерватории и Центральной музыкальной школе. В 1962 году скрипачка стала солисткой Московской филармонии.

С Казанью Ирину Бочкову роднит многое – здесь она получила начальное музыкальное образование в ДМШ № 1, в Казанской консерватории в течение двух лет возглавляла кафедру скрипки, где до сих пор преподает.

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