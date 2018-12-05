(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Судебные приставы начали массовые акции по информированию о долгах в городах Татарстана. Сегодня жители Казани смогли узнать в МФЦ, есть ли у них долги и на месте получить консультацию специалиста, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Татарстан присоединился к всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах", целью которой является информирование граждан о возможностях самостоятельного мониторинга задолженностей и своевременного их погашения», – рассказала агентству Лилия Халимова.

Первыми о своих долгах смогли узнать жители Казани в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Специалисты УФССП по РТ консультировали посетителей и в режиме онлайн проверяли наличие или отсутствие долгов.

Одна из посетительниц МФЦ Гульнара Валеева рассказала, что недавно ей пришло сообщение о якобы существующем долге. «Специалист проконсультировала меня по всем вопросам и посмотрела в базе данных, если ли какие-то задолженности. Как выяснилось, долгов у меня нет. Это очень здорово, что так быстро и оперативно можно получить ответы на интересующие вопросы», – поделилась Гульнара Валеева.

Лилия Кукаргина пришла в многофункциональный центр с документами на наследство и заодно решила проверить, все ли в порядке у нее с долгами. «На днях я оплатила налоги и мне было интересно, прошли ли платежи, не осталось ли у меня долгов. Специалист быстро и четко все объяснила, посмотрела по базе наличие задолженностей. Долгов нет! Очень удобно, что такая услуга есть в МФЦ!» – рассказала Лилия Кукаргина.

Стоит отметить, что в основном жители Татарстана имеют долги по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам.

Акция «Узнай о своих долгах» пройдет в преддверии Нового года в крупнейших городах республики – Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. 26 декабря горожане смогут проверить задолженности в местах наибольшего скопления народа, в том числе в городских торговых центрах.

«С начала года более полумиллиона жителей республики смогли получить информацию о наличии или отсутствии задолженностей через онлайн-сервис "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП России по РТ. Здесь можно не только узнать о долгах, но и подписаться на получение уведомлений о новых задолженностях и оплатить их», – уточнила Лилия Халимова.



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