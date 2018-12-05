Казанских предпринимателей научат продвигать бизнес с помощью Интернета

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Предприниматели из Казани смогут научиться продвижению бизнеса с помощью интернет-технологий. Изучение вопроса пройдет в рамках конференции, организованной Минэкономики РТ и Фондом реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Мероприятие пройдет 11 декабря в казанском Доме предпринимателя, сообщили в Фонде.

Участниками конференции станут бизнес-эксперты. Они расскажут об использовании высоких технологий для развития малого бизнеса, поделятся секретами оптимизации рекламного бюджета и рецептами эффективного взаимодействия с маркетологами, затронут другие важные темы.

«Также в ходе конференции предприниматели смогут получить бесплатную консультацию специалистов по контрольно-надзорной деятельности интернет-ресурса „Проверенный бизнес“», — отметили организаторы конференции.

Они добавили, что участие в мероприятии будет бесплатным. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте конференции tat-opora.ru.

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