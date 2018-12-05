Слушатели со всей страны оценили масштаб премии «Нового Радио»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Нового Радио» «Высшая Лига». Среди 5000 зрителей, собравшихся в концертном зале «Крокус Сити Холла», присутствовали сотни слушателей «Нового Радио», которые специально приехали из разных регионов страны, чтобы увидеть выступления любимых артистов.

В преддверии премии «Новое Радио» организовало серию акций в городах вещания, участники которых получили шанс отправиться в Москву на главное шоу года. 30 ноября в столице собрались победители региональных розыгрышей — слушатели из Екатеринбурга, Владимира, Саратова, Тольятти, Рязани, Белово, Великих Лук, Невеля, Калуги, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Орла, Белгорода, Липецка, Брянска, Обнинска, Воронежа и Молдовы. Все они стали свидетелями современного музыкального шоу с участием исполнителей, чьи песни на протяжении года занимали лидирующие позиции в хит-параде радиостанции. Высокотехнологичное оснащение, световые эффекты, многометровая конструкция в виде головы символа премии (Золотой Сирены) с интеграцией искусственного интеллекта — масштаб церемонии поразил и зрителей, и артистов.

Гости из разных городов России поделились впечатлениями от прошедшего мероприятия.

«Полный зал, иллюминации, ведущие, организация мероприятия и, конечно же, исполнители не оставили равнодушными. Все песни, которые ежедневно радуют нас на „Новом“, прозвучали в живом исполнении. Море эмоций от концерта и от общения со звездами. Всем советую посетить в следующем году», — рассказала Наталия из Орла.

Дмитрий из Брянска также не смог остаться равнодушным.

«Декорации в виде 3D-лица сладкоголосой Сирены во всю сцену на „Высшей Лиге“ — это что-то потрясающее. „Новое Радио“ опять впереди всех. Спасибо за шоу, было здорово», — рассказал гость.

«Билет на премию „Высшая Лига“ я выиграла на вечеринке „Нового Радио“ в Белгороде. Ни минуты не сомневалась, что ехать стоит. Это было крутое шоу, на сцене — все мои любимые артисты, которые исполнили лучшие хиты года. Спасибо команде „Нового“ за такое зрелище», — поделилась Диана из Белгорода.

«После „Высшей Лиги“ в голове только одно слово — круто! Крутое шоу, крутые певцы, крутые песни. „Новое Радио“, спасибо», — поблагодарил организаторов Влад из Липецка.

Музыкальная премия «Нового Радио» «Высшая Лига» уже успела войти в топ музыкальных событий России, заявив о себе как об одном из самых стильных мероприятий европейского уровня. В этом году свои заслуженные награды получили Полина Гагарина, Вера Брежнева, Дима Билан, Ани Лорак, Макс Барских, Елена Темникова, «Ночные снайперы», Лолита и Алексей Романоф, Burito, «Руки Вверх», LOC DOG и Ёлка, Настя Кудри, Эмма М, RASA, Alekseev, Filatov и Karas, MARUV, Мари Краймбрери, Гузель Хасанова и MASTANK. Награда также отправилась в Украину к группе KAZKA.

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