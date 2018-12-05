Татар-информ

5 декабря 2018, 22:58

Здоровье и среда

В Лениногорске за счет оплаченных административных штрафов появились экоконтейнеры

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Здоровье и среда

В Лениногорске за счет оплаченных административных штрафов появились экоконтейнеры

Фото: eco.tatarstan.ru

Согласно поручению Президента РТ, все поступившие средства используются исполкомами районов на проведение природоохранных мероприятий.

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). На улицах Лениногорска за счет оплаченных административных штрафов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, вносимые предприятиями, появились экоконтейнеры. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Согласно поручению Президента РТ Рустама Минниханова, все поступившие средства используются исполкомами муниципальных районов на проведение природоохранных мероприятий. На сегодняшний день в Лениногорске установлено 96 контейнерных площадок, 17 из которых уже переоборудованы для раздельного сбора мусора. Также на центральных улицах города появилось 20 урн нового образца.

Такая система позволяет значительно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.

Кроме того, по многочисленным просьбам жителей по улице Чайковского, где отмечен наибольший транспортный поток автотранспорта, посадили 220 саженцев пирамидального тополя, приобретенных в Дрожжановском питомнике. Высадка деревьев также состоялась за счет оплаты административных штрафов. Именно тополь является лучшим очистителем воздуха в городской среде среди всех остальных видов деревьев.

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