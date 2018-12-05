Юрий Камалтынов вручил удостоверения 19 мировым судьям Татарстана

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в здании парламента Татарстана состоялась торжественная церемония вручения удостоверений мировым судьям республики. Документы 19 мировым судьям, в том числе избранным впервые и вновь назначенным, вручил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Институт мировых судей – самый близкий к населению. По вашей деятельности будут судить, насколько можно доверять не только судебной системе, но и всей системе государственной власти. Хочется пожелать, чтобы все ваши решения были выверенными, четкими, понятными для людей и принятыми строго в соответствии с действующим законодательством. Судите по закону так, чтобы ваша совесть при этом была чиста», – сказал собравшимся Юрий Камалтынов.

Мировая юстиция – это «пехота судебной системы Российской Федерации», добавил заместитель председателя Верховного суда РТ Марат Хайруллин. «Абсолютное большинство гражданских, административных дел рассматривается мировыми судьями, немалое количество и уголовных дел», – заметил он.

По мнению министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, «именно мировые судьи формируют имидж суда». «70% дел, которые рассматриваются судами нашей юрисдикции, приходится на мировых судей. Большинство граждан республики, обращаясь в судебную систему, приходят именно к вам», – подчеркнул он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.