Психолог Рамиль Гарифуллин: 16% родителей отметили тщетность инвестиций в развитие детей

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Доцент кафедры дошкольного и начального образования Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин исследовал инвестиции родителей в образование и развитие своих детей.

Полученные им результаты говорят о том, что 41 процент родителей инвестирует в будущее детей, эта группа опрошенных довольна таким «вложением».

«Вторая группа — это те родители, которые всю жизнь расплачиваются за издержки, вызванные отсутствием инвестиций в развитие ребенка (12%)», — рассказал Рамиль Гарифуллин.

При этом 16% опрошенных отметили, что несмотря на инвестиции, развитие их чад «не состоялось».

Кроме того, по данным исследования, в 31% случаев развитие состоялось без инвестиций со стороны родителей, благодаря иным факторам.

По словам исследователя, многие родители пожаловались на высокие траты на гаджеты для своих отпрысков, причем устройства только отвлекают детей от обучения и развития.

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