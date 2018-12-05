Пользователи соцсетей признали голкипера «Ак Барса» Подъяпольского лучшим российским игроком месяца

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). На официальной странице хоккейного клуба «Ак Барс» в социальной сети «Вконтакте» завершился опрос по выбору лучшего игрока команды в ноябре. Победителем стал голкипер казанцев Владислав Подъяпольский.

"Вратарь Владислав Подъяпольский одержал победу с результатом 1457 голосов (33%). Второе место осталось за нападающим Артёмом Лукояновым — 960 голосов (21%), тройку призеров замкнул Данис Зарипов — 608 голосов (13%),«— говорится на официальном сайте «Ак Барса».

Владислав Подъяпольский в ноябре одержал вместе с командой четыре победы в четырех матчах. Вратарь пропустил 6 шайб, а в поединке против челябинского «Трактора» сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Владислав Подъяпольский в составе дивизиона Харламова примет участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги.

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