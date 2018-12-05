Татарстанское отделение Союза пенсионеров объявлено лучшим в России

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Региональное отделение «Союза пенсионеров России» по Республике Татарстан объявлено лучшим в РФ по итогам 2017-2018 годов. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

«Республика Татарстан заняла первое место, набрав наибольшее количество баллов, 163 из 173 возможных. Второе место поделили между собой Вологодское региональное отделение и региональное отделение по Самарской области, набравшие по 154 балла», — говорится в сообщении пресс-службы.

На пленуме в Москве обсудили планы Союза пенсионеров России на 2019 год. Среди значимых событий IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров и VI Спартакиада пенсионеров РФ. Кроме того, на международной конференции пожилых людей в Москве ожидается участие делегаций из большинства европейских стран.

Для активных безработных пенсионеров планируется увеличить количество мест на курсах по обучению компьютерной грамотности.

Татарстанское отделение союза в 2019 году отметит свое 25-летие.

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