За год число оказанных МФЦ Татарстана услуг увеличилось на 200 тысяч

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). За неполный 2018 год количество оказанных МФЦ Татарстана услуг уже превысило показатель 2017 года на 200 тысяч единиц. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра экономики РТ Айрат Шамсиев.

Если в прошлом году республиканскими отделениями МФЦ было оказано 3 млн 400 тысяч услуг, то с января по ноябрь этого года их число уже превысило 3 млн 600 тысяч. Рост количественного показателя вызван постоянным расширением сети и перечня услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, уточнил замминистра.

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