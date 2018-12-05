С 2019 года МФЦ РТ начнут выдавать справки о принадлежности к категории предпенсионного возраста

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). С 1 января 2019 года МФЦ Татарстана начнут выдавать справки о принадлежности граждан к категории предпенсионного возраста, об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова.

Документ необходим для получения льгот при оплате коммунальных услуг, налогов и других мер соцзащиты, предусмотренных законодательством для лиц предпенсионного возраста.

Новая услуга введена в связи с вступлением в силу нового закона, регламентирующего порядок выхода граждан на пенсию и будет доступна во всех отделениях МФЦ, уточнила специалист.

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