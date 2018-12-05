Народный поэт Разиль Валеев презентует в Казани книгу «Поющие гуси. Сказки народов мира»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В пятницу, 7 декабря, в 14.00 часов в Большом читальном зале Национальной библиотеки РТ состоится презентация книги народного поэта Татарстана Разиля Валеева «Поющие гуси. Сказки народов мира», сообщает пресс-служба библиотеки.



Книга выпущена Региональным благотворительным общественным фондом сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен». Уникальность книги заключается в том, что в нее вошли 56 сказок разных стран и народов.

фото: http://kitaphane.tatarstan.ru



Автор-составитель Разиль Валеев перевел американские, японские, итальянские, африканские и другие сказки народов мира на татарский язык. Книга даст возможность прочитать сказки на татарском языке и познакомится с традициями, культурой, бытом других народностей. Ученики детской художественной школы № 6 г. Казани проиллюстрировали красочными работами издание поэта.



На презентации будет присутствовать автор-составитель Разиль Валеев и творческая группа, принимавшая участие в создании книги. В их числе юные художники, деятели культуры и образования, журналисты и писатели. Также планируется участие министра культуры РТ Ирады Аюповой, начальника Управления культуры Азата Абзалова, директора общественного фонда сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен» Фауата Рафикова.

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