На Буинском сахарном заводе в 2018 году произвели сахара на 8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). На Буинском сахарном заводе за нынешний сезон произвели сахара на 8 тыс. тонн больше, чем в прошлом. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в ООО «Буинский сахар».

Так, с начала сезона на предприятии выработали 79369 тонн сахара — на 8050 тонн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

«За сутки на заводе перерабатывается 5-6 тысяч тонн сырья, планируем завершить переработку сахарной свеклы в ближайшие дни, то есть до 10 декабря», — уточнили на предприятии, отметив, что на сегодня здесь переработано 459 тыс. тонн корнеплодов.

В этом году в ООО «Буинский сахар» заготовлено 495,2 тысячи тонн сахарной свеклы — на 60,9 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году. Как сообщили на заводе, корнеплоды на переработку доставили хозяйства Буинского, Апастовского, Тетюшского, Кайбицкого, Дрожжановского районов республики, а также с соседнего региона — Ульяновской области.

Как сообщили в Минсельхозпроде РТ, по состоянию на 5 декабря на Буинском, Заинском и Нурлатском сахарных заводах республики переработано 1389,6 тыс. тонн корнеплодов, или на 189,5 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого года. На этих предприятиях произведено 225 тыс. тонн сахара, аналогичный показатель прошлого года составляет 231,5 тыс. тонн.

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