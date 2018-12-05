Татарстан попал в топ-5 регионов РФ по выявлению рака желудочно-кишечного тракта

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Алексей Залитко). Татарстан вошел в пятерку регионов России по выявлению онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом заявил заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ РТ Алексей Иванов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В сравнении с такими мегаполисами, как Москва и Санкт-Петербург, Татарстан в отношении оперативного лечения и, соответственно, выявления ранних раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта находится где-то в первой пятерке и по количеству вмешательств, и по количеству выявляемых заболеваний», — сказал Иванов.

Причиной тому является правильно выстроенная система диспансеризации и огромная просветительская работа, которую проводит онкологический диспансер и Министерство здравоохранения Республики Татарстан, отметил спикер.

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