До конца 2018 года жители ещё 8 городов РТ смогут оформить загранпаспорт с биометрией в МФЦ

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). До конца 2018 года жители ещё восьми городов Татарстана смогут оформить биометрический загранпаспорт в многофункциональных центрах (МФЦ), об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова.

Услуга будет введена в МФЦ Нижнекамска, Альметьевска, Набережных Челнов, Чистополя, Елабуги, Зеленодольска, Лениногорска и Бугульмы. Сейчас услуга доступна только в одном отделе МФЦ — Приволжском отделе МФЦ Казани.

По словам специалиста, прием граждан по вопросам оформления биометрических загранпаспортов ведут сотрудники Федеральной миграционной службы, поскольку работа на новом оборудовании требует спецобучения. Однако в скором времени представителей службы, пройдя обучение, могут заменить штатные единицы МФЦ.

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