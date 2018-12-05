Каток на «Черном озере» откроется танцевальным массовым флешмобом

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Каток в парке «Черное озеро» откроется танцевальным массовым флешмобом, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Официальное открытие пройдет на следующей неделе, 14 декабря. В этот день на катке будет действовать дресс-код — гости должны надеть яркий шарф и шапку.

В здании проката также будет работать кафе — гости смогут угоститься различными горячими напитками и закусками. Пункт проката будет работать с 8 декабря. Специально к открытию катка было закуплено 250 пар коньков. Посетители могут придти и со своим спортивным инвентарем — для них вход бесплатный.

Каток будет работать каждый день с часу дня и до 10 часов вечера в будние дни, с 10 утра и до 10 часов вечера — в выходные дни.

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