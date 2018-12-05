Футбольный клуб «Рубин» будет бороться за выход в полуфинал Кубка России

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Сегодня казанский «Рубин» проведет первый поединок в рамках четвертьфинала Олимпа — Кубка России. Встреча пройдет в Москве, на стадионе «РЖД-Арена».

«На пути к четвертьфиналу нынешнего розыгрыша „Рубин“ обыграл подмосковные „Химки“ и московское „Динамо“, „Локомотив“ победил калининградскую „Балтику“ и красноярский „Енисей“. Всего между собой соперники сыграли 41 матч, 12 побед на счету казанского клуба, 15 раз победу праздновал „Локомотив“. Разница мячей 45:39 в пользу „Рубина“», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что в составе «Рубина» по-прежнему отсутствует полузащитник Игорь Коновалов — один из лидеров команды продолжает восстановление от травмы.

Ответная встреча четвертьфинала Олимпа, Кубка России по футболу, состоится в феврале, на стадионе «Казань Арена».

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