Минпромторг Татарстана будет сотрудничать с немецким производителем роботов

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Министерство торговли и промышленности Татарстана будет сотрудничать с немецким производителем роботов — компанией KUKA. Документ о сотрудничестве был подписан на заседании Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан «Повышение эффективности деятельности предприятий. Цифровая трансформация производства».

Подписи под документом поставили министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов и генеральный директор KUKA Robotics RUS Дмитрий Капишников.

Ранее сообщалось, что отечественное подразделение германской фирмы KUKA Robotics в период до 2021 года поставит ПАО «КАМАЗ» 2 тыс. роботов для автоматизации производства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.