Более 30 успешных школьников получили российские паспорта в Госсовете Татарстана

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Госсовете РТ состоялось торжественное вручение паспортов молодым татарстанцам. Главный документ гражданина страны получил 31 школьник из разных городов и районов республики.

Вручение российских паспортов в стенах парламента стало уже доброй традицией. Ежегодно здесь собираются ребята со всего Татарстана, которые отличились в учебе, активно проявили себя в общественной жизни, стали победителями различных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

«Для нас это такое же волнующее событие, как и для вас, потому что мы понимаем ту ответственность, которую мы, взрослые, несем перед вами, перед теми, кто только вступает во взрослую жизнь, перед теми, кто, возможно, завтра заменит многих из нас на рабочих местах, на государственных должностях», – сказал школьникам заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Пусть ваша биография пока маленькая, но вы уже победители. Это значит, что каждый из вас уже четко понимает, как хочет выстраивать свою жизнь. Наверное, не все будут большими начальниками, руководителями, но это и не важно. Гораздо важнее, чтобы вы выросли хорошими людьми и гражданами своей страны. Как вы сегодня начнете свою жизнь в качестве граждан Российской Федерации, так и дальше пойдет», – добавил он.

От имени юных граждан России с ответным словом выступила ученица Чутеевской школы Кайбицкого района Альфина Закирова. «Получение паспорта – это первый шаг во взрослую жизнь. Я уверена, мы все с честью будем нести звание граждан Российской Федерации. Перед нами откроются тысячи разных путей, мы выберем самый лучший и будем идти по нему, не сворачивая. От нашего поколения зависит возрождение России. Я приложу все силы, чтобы наша страна процветала», – подчеркнула она.

Альфина – победитель районных олимпиад по татарскому языку, участник научно-практических конференций «Казан каймасы», «Моя Родина», «Я и экология», «Поиск», «Растим патриотов России», а также Джалиловских чтений.

Школьница призналась, что в будущем хотела бы стать учителем. «Хочу научить маленьких детей читать первые слова, выражения, – отметила она. – Получение паспорта – важное событие в жизни каждого человека, потому что этот документ – символ гражданства, он вызывает чувство гордости. Сегодня я стала полноправным гражданином страны, эмоции переполняют меня».

Поздравить со знаменательным событием юных жителей республики пришли не только их родственники, но и депутаты Госсовета РТ, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, начальник УФМС РФ по РТ Артем Кузнецов, заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев, уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

Вручение паспортов молодым гражданам России впервые в парламенте состоялось четыре года назад. Тогда документы получили 25 татарстанцев.

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