В Казани стартовал заключительный этап регионального чемпионата WorldSkills

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Сегодня в Казани на площадке ВЦ «Казанская ярмарка» стартовал заключительный этап регионального чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills. Соревнования будут проходить по 7 декабря по четырем компетенциям: «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Электроника».

Всего в конкурсном листе татарстанского WorldSkills 2018 – 83 компетенции. Первый конкурсный этап проходил с 14 по 16 ноября, второй – с 21 по 23 ноября. До 24 ноября итоги были подведены по 79 направлениям, состоялись награждения.

Итогом проведения чемпионата станет формирование списков расширенной сборной Республики Татарстан для участия в Национальном (всероссийском) чемпионате рабочих профессий. Финал Национального чемпионата также пройдет в Казани в качестве генеральной репетиции перед мировым первенством WorldSkills Kazan 2019.

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