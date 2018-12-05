Онколог РТ: Россию захватила эпидемия изжоги

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). В России началась так называемая эпидемия изжоги. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением эндоскопии республиканского клинического онкологического диспансера Алексей Иванов.

«Нашу страну захлестнула эпидемия гастроэзофагеаальной рефлюксной болезни – эпидемия изжоги, так называемая. Сейчас больше половины пациентов, которые обращаются с неприятными ощущениями в желудке, – это пациенты, связанные с заболеванием изжоги», – отметил медик.

Болезнь стала массовой из-за вредных продуктов, которыми питается население.

«Все гастроэнтерологи и диетологи сходятся во мнении, что как только мы стали питаться теми продуктами, которыми питалась Европа лет 10 назад, – консервантами всякими, печеностями, фри – мы получили эту эпидемию изжоги. Она у них началась как раз в 90-х годах», – добавил Алексей Иванов.

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