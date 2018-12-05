Правительство РФ обсудит передачу акции АО «Иннополис» первому в России ИТ-университету

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Правительство РФ рассмотрит вопрос об исключении АО «Иннополис» из программы приватизации на 2017 – 2019 годы с последующей передачей госпакета акций Университету Иннополис. Об этом говорится в материалах Кабинета министров РФ.

«Проектом распоряжения Правительства предусматривается исключение из программы приватизации находящихся в федеральной собственности 97,46% акций акционерного общества “Иннополис” с последующей их передачей АНО ВО “Университет Иннополис”», – говорится в материалах к совещанию Кабинета министров.

Как уточняется в документах, это позволит оптимизировать существующие затраты на образовательную деятельность более чем на 20% и увеличить число учащихся. Ожидается, что передача госпакета акций позволит открыть в Университете Иннополис новые лаборатории и исследовательские центры, обеспечить реализацию большего количества научных и исследовательских проектов, а также участие в подготовке кадрового потенциала и решение научных и исследовательских задач в рамках программы «Цифровая экономика».

Университет Иннополис — первый российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники, он основан в 2012 году. Миссия университета заключается в формировании поколения специалистов, которые выведут российскую ИТ-отрасль на уровень глобальной конкуренции.

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