В Казани состоится показ татарской лирической комедии «Инсаф»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). 6 декабря в Культурно-досуговом комплексе имени В. И. Ленина состоится закрытый технический показ художественного фильма «Инсаф», сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».



Лирическая комедия снималась в течение двух лет в деревне Бакча-Сарае Верхнеуслонского района Татарстана. В основе сюжета подросток Инсаф выигрывает крупную сумму денег в лотерее. Узнав о выигрыше, мать парня – Дильфуза, когда-то бросившая его на свою старшую сестру Минзифу, приезжает в деревню и требует вернуть ей мальчика. Услышав о большом куше, к Инсафу наведывается и родной отец – аферист Кирам – он хочет усыновить юношу. Главный герой решает: уехать с матерью, которая родила его, или с отцом, или остаться с Минзифой, которая его вырастила. После различных сюжетных перипетий Инсаф принимает неожиданное решение.



В полнометражной киноленте снялись заслуженные артисты республики: Фируза Зинатуллина, Ильфат и Энже Камалиевы, Фанис и Алия Калимуллины, Гульнара Абитова и Фернат Насибуллин и другие. Главную роль исполнил Инсаф Хидиятуллин, а роль его подруги – Илюса Калимуллина. Всего в фильме сыграло более двадцати актеров.

Картина будет транслироваться на татарском языке с русскими субтитрами. После просмотра киноленты состоится встреча с творческой группой. Специальным гостем станет народный писатель Рабит Батулла, по пьесе которого «Прости меня, мама», и снята лента «Инсаф». Вход для всех свободный.

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