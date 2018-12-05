(Набережные Челны, 5 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жителя Набережных Челнов будут судить за незаконную покупку Ордена Отечественной войны II степени, сообщили в городской прокуратуре.

Как выяснилось, 55-летнего челнинца обвиняют в незаконном приобретении государственных наград СССР.

По версии следствия, мужчина, зная установленный порядок получения и обращения государственных наград СССР, нашел в Интернете объявление о продаже Ордена Отечественной войны II степени и сообщил продавцу о своем желании купить его.

Убедившись в подлинности награды, перевел неустановленному лицу пять тысяч двести рублей. Был задержан сотрудниками полиции возле отделения почты после получения посылки.

Мужчина свою вину полностью признал.

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