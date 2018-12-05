В Татарстане появятся 7 новых онкологических учреждений

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). В Татарстане появятся семь новых амбулаторных медицинских учреждений. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий отделением эндоскопии республиканского клинического онкологического диспансера Алексей Иванов.

«Принято решение о расширении для учреждений, которые оказывают онкологическую помощь, и создании семи амбулаторных онкологических учреждений, в которых в том числе будет оказываться эндоскопическая помощь, естественно, в рамках ОМС. Это запланировано на ближайшее время. Программу курирует наш президент», – объяснил медик.

По его словам, все врачи-эндоскописты Татарстана прежде, чем начать работу в районах, проходят обучение у врачей республиканского онкодиспансера.

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