Зеленодольский патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь для испытаний

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Патрульный корабль Черноморского флота «Дмитрий Рогачев», который был построен в Зеленодольске, прибыл в Севастополь для прохождения дальнейших испытаний, передает «Интерфакс».
Ранее экипаж патрульного корабля успешно провел первые артиллерийские стрельбы. В Севастополе экипажу в течение пяти суток предстоит пройти очередной этап государственных ходовых испытаний. После завершения севастопольского этапа «Дмитрий Рогачев» отправится в Новороссийск, где его ожидают дальнейшие испытания.
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в прошлом году. Основным вооружением кораблей этого проекта являются крылатые ракеты «Калибр-НК».