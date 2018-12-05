Александр Терентьев: Для борьбы с коррупцией нужна помощь неравнодушных граждан

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани, в Представительском корпусе Кремля, прошла церемония награждения победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности.

Конкурсы проводятся при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. В этом году от школьников и студентов республики поступило более 700 работ.

«Спустя время вы займете руководящие посты и окажете влияние на жизнь республики. И очень отрадно, что вы уже сейчас негативно относитесь к коррупции. Это явление тормозит развитие, мы теряем государственное имущество и деньги. Мы понимаем, что это зло есть и его надо искоренять. Однако государству сложно справиться в одиночку — нужна помощь неравнодушных граждан», — отметил заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев.

9-летний Малик Гилманов из Арского района занял третье место в своей номинации. Его работа называется «Надо жить честно».

«Я изобразил с одной стороны машину, дорогой дом, а с другой — дом престарелых, детский дом. Посередине — весы. Идея в том, что важнее — коррупция и взятка или совесть?» — рассказал Малик.

К слову, весы в работе Малика держит Фемида. Мальчик поделился, что эту идею ему подсказал отец.

«Мы хотели сделать запоминающийся и интересный для молодежи ролик. Чтобы молодежь все понимала, и у неё возникло негативное отношение к такому явлению, как коррупция», — отметил воспитанник Казанского энергетического колледжа, один из победителей конкурса Александр Ельчинков.

Церемония награждения приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который провозглашен Генеральной ассамблеей ООН и отмечается 9 декабря.

«К сожалению, не все знают об этом празднике. Но приятно видеть ребят, которые участвуют в конкурсах. Я думаю, что сверстники тех, кто занял призовые места, теперь будут равняться на них», — сказал заместитель начальника Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Гатин.

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