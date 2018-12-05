Набережночелнинский «Форпост» признан лучшим в Татарстане

(Набережные Челны, 5 декабря, «Татар-информ»). Набережночелнинский молодежный «Форпост» признан лучшим в Татарстане, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Министерство по делам молодежи Татарстана и Республиканский Центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» подвели итоги работы молодежного правоохранительного движения за 2018 год.

Молодежный центр признан лучшим среди организаций первой категории. В течение года «форпостовцы» обеспечивали охрану общественного порядка, совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводили рейды, принимали участие в спортивных и массовых мероприятиях.

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