Волонтеры Челнов стали лучшими среди команд, работавших на конкурсе «Великие имена России»

(Набережные Челны, 5 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Волонтеры Набережных Челнов признаны лучшими среди команд, работавших во время конкурса «Великие имена России».

Добровольцы работали во время финального этапа голосования конкурса «Великие имена России». Они информировали граждан о конкурсе, помогали проводить анкетирование, оказывали содействие в работе общественных приемных, а также принимали участие в обработке результатов голосования. В общей сложности по всей стране было задействовано около 10 тысяч волонтеров, которые прошли специальную подготовку по истории и краеведению.

По итогам проведения конкурса организаторы назвали лучшие региональные команды волонтеров. Победителей определяли в нескольких категориях в зависимости от численности населения городов. Среди городов с населением от 410 до 800 тыс. человек лучшими оказались команды из Набережных Челнов, Томска и Ставрополя.

Напомним, что голосование по присвоению имен соотечественников 47 российским аэропортам длилось почти два месяца. По итогам голосования аэропорт «Бегишево» может быть назван именем создателя местной химической промышленности, Героя Социалистического Труда Николая Лемаева, аэропорт «Казань» — татарского поэта Габдуллы Тукая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.