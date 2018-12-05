В Елабуге пройдет Марафон Добра

(Елабуга, 5 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 7 декабря в Елабуге состоится Марафон Добра. Стало традицией в декаду инвалидов проводить благотворительную акцию в поддержку детей и их семей. Благодаря привлечению спонсоров, оказывается помощь детям-инвалидам, включенным в реестр благополучателей. На собранные деньги приобретаются лекарственные препараты и оборудование для реабилитации.

«К сожалению, участвуют в основном бюджетные учреждения. Это руководители всех палат, Совета Елабужского муниципального района, исполкомов, управление образования, спорта, социальной защиты, учебные заведения и др. Из крупных предприятий города отзываются лишь таксисты, газовики, нефтяники, энергетики , а также "ЕлАЗ" и ООО "Елабуга УкупрПласт"», – поделилась на общегородской планерке заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

Марафон Добра стартует в 11 часов во Дворце культуры и продолжится до 3 часов дня. Завершится благотворительное мероприятие гала-концертом с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году в рамках марафона была оказана помощь 55 детям на общую сумму в 600 тыс. руб. в виде покупки лекарств и реабилитационного оборудования, а также были осуществлены новогодние мечты детей.



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