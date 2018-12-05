Чехия и Германия поделятся опытом с Татарстаном в цифровизации производства

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). В Татарстане совместно с Чехией и Германией будет создана рабочая группа по цифровизации производства машиностроительного кластера республики. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил на заседании Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан «Повышение эффективности деятельности предприятий. Цифровая трансформация производств».

«Наши партнеры (Германия и Чехия — прим. Т-и) имеют огромный опыт по цифровизации. Мы создаем целую программу, принимаем решение о создании рабочей группы, которая будет оказывать поддержку нашим машиностроительным предприятиям в части передачи опыта и подготовке специалистов»,— сказал Минниханов.

Курировать работу в этом направлении будет Министерство промышленности РТ, добавил глава республики.

Президент подчеркнул, что полноценное цифровое производство позволяет компаниям повысить качество продукции и снизить производственные издержки.

«Работа ведется в основном в крупных предприятиях. Однако ее темпы пока недостаточны. Большинство предприятий не имеют понимания по целям и задачам цифровизации. Реализуемые проекты носят очень точечный характер, нет специалистов в этой части», — отметил Рустам Минниханов.

На машиностроение приходится свыше 20 процентов промышленного производства в Татарстане, добавил Президент. В прошлом году было отгружено продукции на 522 млрд рублей. Минниханов выразил надежду, что отрасль в этом году сохранит темпы.

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