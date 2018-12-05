Участники шоу Blue Man Group в Казани сыграют на пластиковых трубах и расскажут о мире без слов

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Участники шоу Blue Man Group в Казани сыграют на пластиковых трубах и расскажут новое о мире без слов, сообщает пресс-служба Цирка дю Солей.

Трио блюменов — трое людей с синей кожей, взаимодействующих с публикой с помощью мимики и жестов, — сыграют на пластиковых трубах, покажут эксперименты с яркими красками и желейным драже, а также многое другое.

Посетить необычное шоу можно с 12 по 16 декабря в Казани.

Blue Man Group — это международная компания, работающая в сфере живых развлечений и выступающая по всему миру. Они известны благодаря своим новаторским шоу, которые соединяют музыку, искусство, юмор и современные технологии.

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