(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Две женщины одна за другой были сбиты иномарками в Казани, сообщает городская Госавтоинспекция.

Так, вчера днем 31-летний водитель «Хендэ» на Тэцевской улице не уступил дорогу и сбил 57-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по «зебре». В итоге пострадавшая получила перелом пальца.

Через 15 минут на улице Татарстан под колеса «Киа» попала 60-летняя женщина-пешеход. Автоледи не заметила ее при движении задним ходом. В результате пострадавшую госпитализировали с переломом седалищной кости.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.