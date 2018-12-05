Лишь треть трудоспособных инвалидов Елабуги официально работают

(Елабуга, 5 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Из 1447 трудоспособных елабужан с ограниченными возможностями здоровья имеют официальную работу лишь 476 человек (32,9 процента). Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

По данному показателю район несколько отстает от общереспубликанских данных. В Татарстане установлен показатель занятости инвалидов в размере 35,3 процента от общего количества инвалидов трудоспособного возраста.

По словам Рыбаковой, сегодня Центр занятости населения тесно работает с инвалидами-выпускниками ссузов и вузов. «На начало декабря из 105 обратившихся в центр инвалидов трудоустроены 35 человек. Пусть это не очень значительный показатель, но это устойчивый результат, учитывая, что зачастую с инвалидом расторгаются трудовые отношения, как только прекращается финансовая поддержка этой категории граждан со стороны государства», – отметила Людмила Рыбакова.

В настоящее время на квотируемые рабочие места трудоустроены 79 елабужан. Рабочие места им предоставили в 39 предприятиях. Также в базе Центра занятости имеется 40 вакансий для инвалидов. Это такие вакансии, как слесарь МСР, сварщики МКС, инженер, уборщик, дворник, гардеробщик.

Сегодня в Елабуге проживают 4521 человек с ОВЗ, из них 360 − дети-инвалиды, а 143 – инвалиды-колясочники.

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