Росконтроль определил, какой апельсиновый сок самый лучший

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Специалисты Росконтроля рассказали, какой апельсиновый сок самый лучший. Результаты проверки опубликованы на официальном сайте организации.

Участие в экспертизе приняли семь брендов. Четыре из них выдержали тест и могут быть рекомендованы к покупке. При этом все марки прошли испытания на соответствие требованиям безопасности, у экспертов возникли вопросы по поводу состава.

Росконтроль отметил, что состав компонентов совпал с составом апельсинов и продуктов их переработки у четырех марок — «Я», Santal, «Просто азбука», NOYAN. По словам специалистов, образцы не содержат консервантов и красителей.

Образцы марки «Сады Придонья» оказались нектаром, несмотря на то, что производитель указал в составе только концентрированный сок апельсина, отмечается в сообщении организации. Росконтроль выявил возможное присутствие примеси другого сырья в соке марки «О`кей», а образец марки «Четыре сезона» и вовсе нельзя называть апельсиновым соком, поскольку состав компонентов не совпал с составом апельсинов и продуктов их переработки.

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