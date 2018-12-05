(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах из-за вспыхнувшей электроплитки едва не погибла супружеская пара, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около полуночи в МЧС поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 8 в поселке ГЭС случился пожар.

В результате 42-летнюю женщину доставили в реанимацию БСМП Челнов с ожогами 80% тела, 40-летнего мужчину госпитализировали с ожогами 20% тела.

«Сосед рассказал, что семейная пара живет в этой квартире с 2012 года. Охарактеризовал их как спокойных, не злоупотребляющих спиртным супругов», – рассказали в МЧС.

О пожаре сосед узнал, когда услышал крики о помощи. Соседей с ожогами обнаружил на лестничной клетке, а их квартира горела открытым огнем.

По предварительной версии, причиной пожара на площади два квадратных метра стало нарушение правил пользования электрооборудованием.

«В центре очаговой зоны находится стол, на котором расположена включенная в сеть электроплитка», – уточнили в МЧС.

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