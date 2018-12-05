Жители Татарстана могут поучаствовать во флешбоме «Мечтай со мной»

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В рамках проекта «Мечтай со мной» 3 декабря в России стартовал флешмоб, цель которого показать, что мечты сбываются, сообщают организаторы проекта.

Суть флешмоба заключается в следующем: участник может закрепить свое желание на елке в качестве елочного украшения, а затем опубликовать в Instagram с хэштегом #мечтайсомной2018 фотографию с площадки, где установлена елка.

Старт флешмобу был дан на Международном форуме добровольцев в Москве. В течение форума и по его завершение предполагается размещать в Instagram-аккаунте проекта «Мечтай со мной» записи, на которых будут отмечать нескольких мечтателей-участников флешмоба и задавать им вопрос: «А что ты сделал, чтобы приблизиться к своей мечте?».

Таким образом будет собран самый большой банк заветных желаний в России. Проект покажет, как важно мечтать, и главное — стремиться к своей мечте.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и глава Минздрава России Вероника Скворцова также рассказали о своей мечте во время форума в Москве. Заветная мечта Кириенко — чтобы все дети страны смогли реализовать свои таланты. Скворцова пожелала, чтобы система здравоохранения в России стала лучшей в мире.

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