(Казань, 5 декабря, «Татар-информ», Диана Авакян). Машиностроительный комплекс Татарстана — ведущий в России, заявил Президент РТ Рустам Минниханов на открытии 18-й международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань».

В приветственном слове глава республики поблагодарил гостей за активное участие в мероприятии.

«Сегодня это прекрасная возможность показать потенциал республики, машиностроительный комплекс Татарстана — ведущий комплекс в стране. Важно, чтобы эти процессы шли в сотрудничестве с нашими партнерами», — сказал Минниханов.

В этом году на выставке представлены 180 предприятий из пяти стран мира и 23 регионов России. Участники презентуют продукцию из 14 стран мира. К примеру, Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий представил прототип пресса глубокой вытяжки, предназначенный для изготовления деталей цилиндрической-коробчатой формы.

«Наш пресс снижает трудоемкость, так как получается деталь за один технологический переход, это снижает количество необходимой оснастки, сокращает время подготовки производства новых деталей», — сообщил ИА «Татар-информ» гендиректор института Игорь Ларионов.

На выставке Ларионов планирует наладить сотрудничество с представителями других предприятий республики и страны.

С 5 по 7 декабря 2018 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» будут проходить 18-я международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и 13-я специализированная выставка «TechnoСварка».

Также планируется участие министра промышленности и торговли Чехии Марты Новаковой и министра промышленности России Дениса Мантурова. Визит высоких гостей ожидается в последний день форума.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.