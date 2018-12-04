Семья лебедей-шипунов осталась на зимовку на озере Кабан

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Семья лебедей-шипунов осталась зимовать на озере Кабан, сообщается на странице озера в Instagram.

Температура тела лебедей — около +40 градусов, поэтому они успешно зимуют в российском климате при наличии корма и открытой полыньи. Один из незамерзающих участков озера находится у театра Камала, на перекрестке улиц Шигабутдина Марджани и Татарстан, а другой — на противоположной стороне Нижнего Кабана. В первой полынье часто можно увидеть все семейство, а вторую облюбовали для себя пять выросших птенцов.

«Если вы захотите покормить лебедей, пожалуйста, не давайте им хлеб и другие хлебобулочные изделия», — предупреждают в сообщении. Лебедей можно кормить овсянкой, овсом, просом, пшеницей или ячменем, а также мелко порезанными овощами.

Лебединая семья обзавелась потомством летом этого года. Казанцев просят не гулять около озера с собаками, чтобы не напугать птиц.

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