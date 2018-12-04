Семья лебедей-шипунов осталась на зимовку на озере Кабан

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Семья лебедей-шипунов осталась зимовать на озере Кабан, сообщается на странице озера в Instagram.
Температура тела лебедей — около +40 градусов, поэтому они успешно зимуют в российском климате при наличии корма и открытой полыньи. Один из незамерзающих участков озера находится у театра Камала, на перекрестке улиц Шигабутдина Марджани и Татарстан, а другой — на противоположной стороне Нижнего Кабана. В первой полынье часто можно увидеть все семейство, а вторую облюбовали для себя пять выросших птенцов.
«Если вы захотите покормить лебедей, пожалуйста, не давайте им хлеб и другие хлебобулочные изделия», — предупреждают в сообщении. Лебедей можно кормить овсянкой, овсом, просом, пшеницей или ячменем, а также мелко порезанными овощами.
Лебединая семья обзавелась потомством летом этого года. Казанцев просят не гулять около озера с собаками, чтобы не напугать птиц.
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Семья лебедей-шипунов, за которой вы наблюдали все лето и осень, остается зимовать на озере. Эти птицы обитают в северной части Европы и Азии, температура их тела около +40 градусов, поэтому они успешно зимуют в условиях нашего климата. Главные условия для комфортной зимовки лебедей — наличие корма и открытой полыньи. Незамерзающий участок находится на углу улиц Шигабутдина Марджани и Татарстан у театра Камала — здесь можно встретить лебедей чаще всего. Также открытая полынья есть на противоположной стороне Нижнего Кабана, туда часто перелетают пять птенцов, которые уже выросли и не всегда плавают вместе с родителями. ㅤ Ухаживают за лебедями сотрудники ресторана «Татарская усадьба». Они подготовили необходимые условия для зимовки птиц на основании рекомендаций специалистов Казанского зооботсада. Лебедей кормят каждый день овощами и специальным кормом для водоплавающих птиц. ㅤ Если вы захотите покормить лебедей, пожалуйста, не давайте им хлеб и другие хлебобулочные изделия. В качестве корма используйте овсянку, овес, просо, ячмень, пшеницу. Если есть возможность — приносите птицам мелко порезанные овощи (морковь, свеклу, капусту, вареный картофель, зелень). ㅤ Фото: @kurbanov_ruslan_, @mumrickkubrick, @ksyushachneva ㅤ #озерокабан #кабанкуле #kabanlake