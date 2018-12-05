(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Казани два человека погибли на пожаре в пустующем доме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около часа ночи на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в поселке Аракчино на Приволжской улице горит бесхозное деревянное строение.

Пожарные Казанского ПСГ справились с огнем за 15 минут. Площадь горения составила 100 квадратных метров.

В процессе разбора сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили фрагменты тел двух человек. Их личности устанавливают специалисты.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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