Гарвардские ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В следующем году ученые из Гарварда планируют запустить эксперимент, направленный на охлаждение Земли, пишут «Известия» со ссылкой на Naked Science.

Ранее такие исследования проводились благодаря компьютерному моделированию. Ученые отправят в стратосферу специальный зон, который выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Эксперимент позволит им увидеть частицы, которые отражают солнечные лучи, и ответить на вопрос, можно ли таким образом охладить поверхность планеты.

Оппоненты гарвардских ученых считают, что эксперимент будет иметь серьезные последствия: например, он может негативно сказаться на озоновом слое, урожае или погодных условиях.

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