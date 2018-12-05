Татар-информ

5 декабря 2018, 08:50

Наука и образование

Гарвардские ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

Рекомендуем

Наука и образование

Гарвардские ученые запустят эксперимент по охлаждению Земли в 2019 году

Оппоненты ученых считают, что эксперимент будет иметь серьезные последствия.

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). В следующем году ученые из Гарварда планируют запустить эксперимент, направленный на охлаждение Земли, пишут «Известия» со ссылкой на Naked Science.

Ранее такие исследования проводились благодаря компьютерному моделированию. Ученые отправят в стратосферу специальный зон, который выпустит небольшой аэрозольный баллон карбоната кальция. Эксперимент позволит им увидеть частицы, которые отражают солнечные лучи, и ответить на вопрос, можно ли таким образом охладить поверхность планеты.

Оппоненты гарвардских ученых считают, что эксперимент будет иметь серьезные последствия: например, он может негативно сказаться на озоновом слое, урожае или погодных условиях.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Студентка КГАСУ победила в международном архитектурном конкурсе
Новости дня
13:36
Футбольный клуб «Рубин» будет бороться за выход в полуфинал Кубка России

Первый четвертьфинальный матч Олимпа — Кубка России казанцы проведут с московским «Локомотивом».

13:26
До конца 2018 года жители ещё 8 городов РТ смогут оформить загранпаспорт с биометрией в МФЦ

Услуга будет введена в МФЦ Нижнекамска, Альметьевска, Набережных Челнов, Чистополя, Елабуги, Зеленодольска, Лениногорска и Бугульмы.

13:24
Каток на «Черном озере» откроется танцевальным массовым флешмобом

Официальное открытие катка в казанском парке пройдет 14 декабря.

13:10
Онколог РТ: Россию захватила эпидемия изжоги

По большей части население стало страдать таким заболеванием из-за неправильного питания.

13:02
Минпромторг Татарстана будет сотрудничать с немецким производителем роботов

Министерство подписало соглашение с компанией KUKA на заседании Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан.

13:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о новых услугах, оказываемых МФЦ в Татарстане

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:50
Более 30 успешных школьников получили российские паспорта в Госсовете Татарстана

Документы юным татарстанцам вручил заместитель Председателя парламента республики Юрий Камалтынов.

12:46
Правительство РФ обсудит передачу акции АО «Иннополис» первому в России ИТ-университету

Ожидается, что передача госпакета акций позволит открыть в Университете Иннополис новые лаборатории и исследовательские центры.

12:42
В Казани стартовал заключительный этап регионального чемпионата WorldSkills

Соревнования проходят по четырем компетенциям.

12:39
В Казани состоится показ татарской лирической комедии «Инсаф»

Специальным гостем станет народный писатель Рабит Батулла — по его пьесе «Прости меня, мама» и снята лента «Инсаф».

12:37
Жителя Набережных Челнов будут судить за незаконную покупку Ордена Отечественной войны

55-летний мужчина нашел объявление в Интернете о продаже государственной награды и отправил продавцу деньги.

12:24
Волонтеры Челнов стали лучшими среди команд, работавших на конкурсе «Великие имена России»

Добровольцы информировали граждан о конкурсе, помогали проводить анкетирование, оказывали содействие в работе общественных приемных.

12:17
В Татарстане появятся 7 новых онкологических учреждений

Во всех новых амбулаториях заработают врачи-эндоскописты, которые обучались у врачей республиканского онкодиспансера.

12:14
Зеленодольский патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь для испытаний

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2017 году.

11:58
Александр Терентьев: Для борьбы с коррупцией нужна помощь неравнодушных граждан

В столице РТ прошла церемония награждения победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности.

11:38
В новогодние праздники татарстанцы будут отдыхать 10 дней

Жители республики будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

11:26
За кандидатуру Тукая в конкурсе аэропортов проголосовало почти 70 тыс. человек

4 декабря были объявлены победители в конкурсе по присвоению аэропортам России имен выдающихся соотечественников.

11:10
Чехия и Германия поделятся опытом с Татарстаном в цифровизации производства

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о создании рабочей группы по цифровизации машиностроительного кластера республики.

10:59
Жительница Казани лишилась 250 тысяч рублей при попытке продать молокоотсос

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

10:52
В Казани появится новый сквер

Общественное пространство появится на пересечении улиц Рихарда Зорге и Братьев Касимовых.

10:40
Лишь треть трудоспособных инвалидов Елабуги официально работают

Людям с ограниченными возможностями здоровья предлагают работу слесаря, инженера, уборщика, дворника и гардеробщика.

10:35
Две женщины одна за другой были сбиты иномарками в Казани

ДТП с пострадавшими случились с интервалом в 15 минут на улицах Тэцевская и Татарстан.

10:30
В ИА «Татар-информ» расскажут о ранней диагностике онкологических заболеваний

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:26
Участники шоу Blue Man Group в Казани сыграют на пластиковых трубах и расскажут о мире без слов

Популярное трио блюменов покажут свое шоу впервые в России.

10:13
ГИБДД Казани ищет водителя, который на Кул Гали сбил на «зебре» 18-летнюю девушку

ДТП произошло возле дома № 11б.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×