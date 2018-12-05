Опрос: Почти половина россиян уважают свое начальство

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Почти половина (47%) россиян с уважением относятся к своему начальству, следует из данных опроса, проведенного сервисом Rabota.ru. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом 2% респондентов восхищаются своими руководителями. Отмечается, что чаще положительно высказываются о своем начальстве те, кто проработал с ним более шести лет.

1% опрошенных завидуют своим руководителям, 4% ненавидят, а 6% респондентов презирают. При этом почти пятая часть (19%) респондентов отметили безразличное отношение к начальникам.

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