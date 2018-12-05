В Госдуме предложили разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Разрешить музыкантам использовать мат на концертах с возрастным ограничением «18+» предложил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство городских новостей «Москва».

«На концерт идут люди, зная, что там будет. Они не идут вслепую», — отметил депутат, добавив, что «если вам не нравится, то вы туда не ходите».

По мнению Свинцова, наказание за использование нецензурной лексики на концертах — бесполезно и абсурдно, поскольку музыканты могут таким образом выражать свой талант и творческий порыв.

Необходимо бороться с нецензурной бранью в семьях, поскольку ее могут услышать дети, считает зампред комитета.

В настоящее время за выступления с нецензурной лексикой исполнителя может ждать штраф до 2,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

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