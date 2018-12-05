Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов победил в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Минспорта РФ, сообщает РИА Новости.

Под руководством Черчесова национальная сборная дошла до четвертьфинала прошедшего чемпионата мира, уступив хорватской команде в серии пенальти.

«Болельщики нас гнали вперед, спасибо команде, такую команду пожелаю всем тренерам», — сказал тренер.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве 4 декабря.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.