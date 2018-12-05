Татар-информ

5 декабря 2018, 07:10

Спорт

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

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Спорт

Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Под руководством тренера сборная России дошла до четвертьфинала прошедшего чемпионата мира.

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов победил в номинации «Гордость России» в категории «Тренер года» по версии Минспорта РФ, сообщает РИА Новости.

Под руководством Черчесова национальная сборная дошла до четвертьфинала прошедшего чемпионата мира, уступив хорватской команде в серии пенальти.

«Болельщики нас гнали вперед, спасибо команде, такую команду пожелаю всем тренерам», — сказал тренер.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве 4 декабря.

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