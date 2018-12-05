В Ростуризме назвали самые популярные у россиян новогодние направления

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). Глава Ростуризма Олег Сафонов назвал самые популярные туристические направления у россиян на новогодние праздники в этом году, пишут «Известия».

Прогноз основан на анализе бронирования авиабилетов. Так, большинство россиян летит на Новый год в Москву, на втором месте — Краснодарский край, а на третьем — Санкт-Петербург. В пятерку наиболее популярных также вошли Крым и Ставропольский край.

Отмечается, что Крым вошел в топ-5 популярных направлений впервые. По словам главы Ростуризма, это связано с повышением транспортной доступности полуострова.

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